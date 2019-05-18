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  • 18.05.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 22:52

Çorlu'da dolu etkili oldu

Tekirdağ Çorlu ilçesinde etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. İlçede akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle ana arterlerde trafik akışında aksamalar yaşandı.

Çorlu'da dolu etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve () Genel Müdürlüğünün Tekirdağ ve ilçeleri ile ilgili olarak yoğun sağanak yağmur ve dolu uyarısı yapmasının ardından Çorlu'da hem şiddetli yağmur hem de dolu etkili oldu. Çorlu'da vatandaşlar yağışın etkisinden dolayı kapalı mekanlara girerek ve saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan yağmur hem araç sürücülerine hem de vatandaşlara zor anlar yaşatarak cadde ve sokakları göle çevirdi.

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