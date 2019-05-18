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  • 19.05.2019 04:15
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 04:15

İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu

'de silahlı 3 şüpheli, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eşini rehin aldıktan sonra evdeki kasayı soyup kaçtı.

İş adamı ve eşi rehin alınarak evleri soyuldu

Alınan bilgiye göre, ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarar Şirketler Grubuna ait tekstil fabrikasının içindeki konutlarına gelen silahlı 3 kişi, Sarar çiftini el ve ayaklarını bağlayıp darbetti.

Bu sırada kasada bulunan ziynet eşyalarının yanı sıra çok sayıda dövizi alan 3 şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için kent genelinde geniş çaplı operasyon başlattı.

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