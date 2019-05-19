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Sosyal problem!

Sosyal problem!
Adana'da evli olan Nilgün K. (51), bir yıl önce kendisi gibi evli olan Ahmet U. (59) ile Facebook üzerinden tanıştı. Adam yüz yüze görüşmek istedi. Kadın kabul etmedi. Ahmet U. ise kadını, kocasını ve oğlunu öldürmekle tehdit etti. İkili geçen Nisan'da buluştu. U. görüşmeye cep telefonuyla kaydetti. Bu sefer ise şantaja başladı. Nilgün K. soluğu karakolda aldı. , yaklaşmama cezası verildi. Ahmet U. önceki gün ise Nilgün K.'yı kaçırmak istedi. Şüpheli, tutuklandı.



ZİYA RAMOĞLU

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