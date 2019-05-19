Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.05.2019 18:41
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:53

'den son dakika uyarısı! İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

'den son dakika uyarısı geldi... Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Yarından itibaren

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 seyredeceği bildirildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve , 'nun kuzeyi ile , , , , Bingöl ve çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri