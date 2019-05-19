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  • 19.05.2019 18:28
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 18:37

’ın ilçesinde ! Ölü ve yaralılar var

... ’ın ilçesine bağlı Çamyazı köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Jandarma, köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı.

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