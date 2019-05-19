Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı.
Sarıkamış ilçesine 31 kilometre uzaklıktaki Çamyazı köyünde, arazi nedeniyle husumetli olan Atagün ve Korkmaz ailelerinin fertleri arasında bugün öğleden sonra yine tartışma çıktı.
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