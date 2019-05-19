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  • 19.05.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 19:05

'te iğrenç olay! şüphelisini terlikle dövüp, polise teslim ettiler

'te sokakta yürüyen kız çocuğunu ettiği iddia edilen S., çevredekiler tarafından yakalandı. Şüpheli, büyük öfke yaşayan kadın tarafından terlikle dövüldü. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs da polise teslim edildi.

Korkunç olay, bugün öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S., sokakta yürüyen 2 kız çocuğundan birisini sarılarak öpmeye çalıştı. Kızlar kaçarak kurtulurken, olayı fark eden çevredekiler, şüphelisini yakalayıp, tekme tokat vurmaya başladı. Bu sırada yaşananları haber alan mahalle sakinleri de dışarı çıkarak şüphelisine tepki gösterdi.

Bu sırada öfkelenen bir kadın ise hakaret ettiği şüpheli Salih S.'ye, ayağından çıkardığı terlikle vurmaya başladı. Taciz olayına tepki gösteren ve "Küçücük çocuk o, küçüçük çocuk. Allah belanı versin senin" diyen kadının terlikle defalarca vurduğu ve sigara içip rahat tavırları ile dikkat çeken Salih S., ihbarla mahalleye gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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