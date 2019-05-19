Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 19.05.2019 17:10
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 17:11

'da korkutan ! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

haberine göre Sarıyer Ayazağa'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının dumanları kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

İstanbul'da korkutan yangın

Sarıyer'de bir fabrikanın deposunda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kemerburgaz Caddesi üzerinde inşaat malzemeleri üretimi yapılan fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek depoyu kaplayan alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye erleri soğutma çalışması yaptı.

Polis, çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam Haberleriİstanbul'da korkutan yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri