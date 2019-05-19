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Kanlı ve öfkeli!

’da ortağıyla tartışan genç, araç kiralama şirketini ateşe verip kaçtı. Kanlar içinde koşarken bayıldı. Yanındaki pompalı tüfek dikkatlerden kaçmadı.


Öfkenin bedeli ağır oldu. Ortağına kızıp işyerinin camlarını kıran genç, kan kaybından yığılıp kaldı. Olay dün 'da yaşandı. Araç kiralama şirketi ortaklığı bulunan Onur Y. ve Ali Ö. arasında anlaşmazlık çıktı. Onur Y. işyerinin kapı ve camlarını kırdı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mekanı ateşe verip kaçtı. Vücudundaki kesikler nedeniyle iki sokak arkada bayıldı. Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekiplerini aradı. Yanında dükkandan aldığı otomatik pompalı tüfek ve bir de tabanca bulanan genç adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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