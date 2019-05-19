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, sevdiği kullarını nimetlerle ödüllendirir

Allah, sevdiği kullarını nimetlerle ödüllendirir
Sevgiyi kullarının kalplerine yerleştiren Cenab-ı Hak'tır. Allah, bütün sevgilerin kaynağı, varlık sebebidir, sevgisi sonsuz olandır. O, Vedüd'dur. Hem seven hem sevilendir. Vedud isminin ifade ettiği sevgi, lütüfkar ve merhamet dolu bir sevgidir. Bu sonsuz sevgi sayesinde O, tüm varlıklara rızık verir. Bu sınırsız sevgi ile kullarının da kendisini tanımasına, sevmesine yardımcı olur ve bu sevgi ile kullarını bağışlar. Zira Allah, "Çok mağfiret eden, pek sevendir." Kullarını bağışlamak onu sevindirir. Dolayısıyla canlı cansız varlıklarıyla tüm evren Allah'ın sevgi ve merhameti ile ayakta durur.

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