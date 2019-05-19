‘Pişman değiliz’

Tekirdağ'da 2017'de Ayşe Öztürk (19), işine giderken aynı fabrikada çalışan Alparslan İşçan (27) tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, kendisine yardım eden babası Hamza İşçan (52) ile kaçtı. Baba ve oğlu kısa sürede yakalandı. İkili hakkında suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öztürk ailesinin avukatı, sanıkların pişmanlık duymadıklarını ifade ederek, "En üst hadden ceza verilmesini talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Hamza İşçan - Alparslan İşçan
Hamza İşçan - Alparslan İşçan
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