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  • 18.05.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 22:31

Küçük Ahmet'in feci sonu

'un Bafra ilçesinde, (11), girdiği sulama kanalında boğuldu. Yapılan aramada küçük Ahmet, suya girdiği noktanın 500 metre ilerisinde bulundu. İ

Beline bağladığı ip sonu oldu
Olay, öğlen saatlerinde Ağıllar Mahallesi'nde meydana geldi. Tabelaya taktığı ipi beline bağlayan , amcasının oğlu ile birlikte sulama kanalına girdi. Belindeki ipin çözülmesi sonucu Ahmet, kanalda sürüklenmeye başladı. Ahmet bir süre sonra gözden kaybolurken, kanalın kenarında bekleyen akrabasının haber vermesi üzerine aile bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramada Ahmet, suya girdiği noktanın 500 metre ilerisinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolde Ahmet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Bayrak'ın cansız bedeni, otopsi için Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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