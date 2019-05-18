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  • 18.05.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 18.05.2019 15:57

'da aniden bastırdı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

'da öğle saatlerinde aniden bastıran ve cadde ve sokakları göle çevirdi, yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.

Aniden bastırdı! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

'da aniden başlayan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini ya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı.






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