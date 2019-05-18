Ankara'da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı. Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı.
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