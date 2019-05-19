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  • 19.05.2019 10:05
  • Son Güncelleme: 19.05.2019 10:05

100. yıl mesajları: Resimli en güzel ve sözleri! (Atatürk sözleri)

Bugün ! Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının 100'üncü yılı. Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak yurdun her yanında gösteriler ve törenlerle kutlanır. Bu kahramanlık gününün anlam ve önemini anlatan en güzel mesajları ve sözleri sizler için derledik. İşte 19 Mayıs ile ilgili en güzel mesajlar...

19 Mayıs 100. yılında kutlanıyor. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından olan Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı 19 Mayıs bugün. Türk Milleti'nin kahramanca çarpışmasıyla kazanılan destansı bir mücadele öyküsünün başlangıcı 19 Mayıs ile ilgili kutlama mesajları araştırılıyor. İşte 19 Mayıs 100. yılına özel en güzel mesajlar ve sözler...

19 MAYIS MESAJLARI VE SÖZLERİ

- 19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.

- Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.

- Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür.

- Zafer barışın en kısa yoludur.

- 19 Mayıs 1919, Türk Ulusunun uyandığı, emperyalizme başkaldırdığı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız bir devlet kurma kararının yaşama geçirildiği gündür.

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