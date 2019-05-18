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Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez

Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez
Yüce dinimiz, sosyal durumu ne olursa olsun; zengin ya da fakir, kültürlü ya da cahil bütün Müslümanları kardeş yapmış; birbirlerine kardeşçe davranmalarını ve yaklaşıp kaynaşmalarını emretmiştir. İslâm'ın getirdiği kardeşlik daha ilk günlerde etkisini göstermiş, Medine'de çok eski tarihlere dayanan kabileler arası düşmanlıkları ortadan kaldırmış ve birbirleriyle dostça ve kardeşçe yaşamalarını sağlamıştır. Kardeşlikle bağdaşmayan çirkin huylardan birisi kibirdir, böbürlenmek ve kendini beğenip gururlanmaktır. Bu huy, kişinin insanlar tarafından sevilip sayılmasına ve hakkı kabul etmesine engeldir.

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