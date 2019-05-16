Üzülme aslanım

İstanbul'da yaşayan minik bir Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz günlerde okul grubuyla birlikte Fenerbahçe Ülker Stadı'nı gezdi. Ancak iddialara göre çocuğun üzerindeki sarı-kırmızılı kıyafeti çıkartılıp, ters giydirildi. Bunu öğrenen Galatasaray taraftarları duruma sert tepki gösterdi. Galatasaraylı yöneticiler de minik taraftarı bulup, Başakşehir maçında ağırlayacaklarını bildirdi. Fenerbahçe kulübü ise dün bu iddiayı resmi Twitter hesabından yalanladı: "Yanlış bir algı yaratılmaktadır. Bugüne kadar stadımızı gezen binlerce çocuğumuz hiçbir engel ve sorunla karşılaşmadan stadımızdan mutlulukla ayrılmıştır..."
- Yaşam
- 16.05.2019
- Gazete
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