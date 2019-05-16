Olay 10 Mayıs tarihinde Adana'da yaşandı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'inde (BAL) mücadele eden Kiremithanesporlu futbolcuların krampon, top, skorbord ve formaları çalındı. Polis malzemeleri 12 çocuğun çaldığını saptadı. Forma ve ayakkabıları giyip, boş bir arazide maç yapan çocuklar kısa sürede yakalandı. Hepsi gözaltına alınıp, bırakıldı. Bu haberi gören Esra Erol ise çok duygulandı. Erol, dün sosyal medya hesabından çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını açıkladı. Şu ifadeleri kullandı: "12 evladın tüm takım ihtiyaçlarını ben karşılayacağım. Onları kazanmalıyız. Bu suç yüzünden bir kenara itmeyeceğiz. Onları kazanacağız. İşledikleri suç nedeniyle haklarında yapılacak işlemlerin ardından onları kazanmalıyız. Futbol oynamak için krampon ve forma çalan 12 çocuk haberi beni çok yaraladı. İşledikleri suç ortada bir de niyetleri. Onları kazanacağız..."
Esra Erol'un destek paylaşımı binlerce beğeni aldı.
MELEK KALPLİ!
Senden de bu beklenirdi. Güzel kadın. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın...
Helal olsun ne kadar gurur verici bir hareket. Sizi gönülden kutluyorum.
Melek kalpli güzel insan.
İşte Esra Erol farkı... Seninle gurur duymayı her gün yeniden tazeliyorum.
Yardımseversin... Duyarlısın... Bizden birisin... Senin gibi insanların çoğalması dileğiyle...
Esra Erol'un destek paylaşımı binlerce beğeni aldı.
MELEK KALPLİ!
Senden de bu beklenirdi. Güzel kadın. Allah senden razı olsun. İyi ki varsın...
Helal olsun ne kadar gurur verici bir hareket. Sizi gönülden kutluyorum.
Melek kalpli güzel insan.
İşte Esra Erol farkı... Seninle gurur duymayı her gün yeniden tazeliyorum.
Yardımseversin... Duyarlısın... Bizden birisin... Senin gibi insanların çoğalması dileğiyle...
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