Gaziantep'te işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan Ahmet Faruk Şenel idaresindeki 27 S 3075 plakalı minibüs, 5. Organize Sanayi Bölgesi 514'üncü Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minibüsteki işçilerin iplik fabrikasında çalıştığı ve gece vardiyasından çıktığı öğrenildi.
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