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  • 16.05.2019 10:11
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 12:54

'te işçi servisi devrildi! 10 yaralı var

'te işçileri taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası devrildi. Yaşanan kaza sonucu sürücü ile 9 işçi yaralandı.

İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

'te işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan Ahmet Faruk Şenel idaresindeki 27 S 3075 plakalı minibüs, 5. Organize Sanayi Bölgesi 514'üncü Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile 9 işçi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki işçilerin iplik fabrikasında çalıştığı ve gece vardiyasından çıktığı öğrenildi.

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