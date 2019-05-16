MPİ 16 Mayıs Süper Loto sonuçları! Süper Loto'da kazanan numaralar belli oldu (16.05.2019)

Perşembe günleri saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Süper Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi 16 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçlarını noter huzurunda açıklandı. Şimdi birçok kişi Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte 16 Mayıs MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları...

16 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonucu: 5 - 6 - 18 - 37 - 48 - 53

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.