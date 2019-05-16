Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi'nin 16 Mayıs tarihli yarışmasında ipucu sorusu coğrafyadan geliyor. Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, ülkemizin en büyük tatlı su gölünün ismi soruldu. Peki, Konya ve Isparta arasında bulunan Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü hangisidir? İşte 16 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (16 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz coğrafyadan geliyor sevgili hadiciler. Barındırdığı yaban hayatı, doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile göllerimiz içerisinde önemli bir yere sahip, ülkemizin en büyük tatlı su gölünü soruyoruz sizlere. Göller yöresinde yer almakta olan bu göl, Konya ve Isparta arasında bulunuyor. Sizce hangisinden bahsediyoruz?" denildi.

Soru: Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü hangisidir?