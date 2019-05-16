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  • 16.05.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 21:22

Erçiş'te lerin bulunduğu kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'dan istikametine giden ve üzerinde lerin bulunduğu kamyon devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

saat 20.00 sıralarında - Karayolu üzerinde meydana geldi. Van'dan Erciş istikametine giden ve üzerinde lerin bulunduğu kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaşamını yitirirken, yaralıların olduğu belirtildi. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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