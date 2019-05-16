Rahmet ayı Ramazan'ın ortalarına yaklaşırken, en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı bekleyen İslam alemi, arefe gününün ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, Ramazan Bayramı arefesi ve bayram tarihi belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman, hangi gün? 2019 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AREFE GÜNÜ VE RAMAZAN BAYRAMI'NIN 1. GÜNÜ NE ZAMAN?

Müslümanlar en büyük mutluluk ve sevinç günlerinden biri olan Ramazan Bayramı'nı heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı arefesi bu sene 03 Haziran 2019 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bir çok hikmeti ihtiva eden ve oruç ayı olan Ramazan-ı Şerif'e arefe günü olan 3 Haziran'da tutulacak son oruç ile veda edilecek. Akabinde 4 Haziran Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 6 Haziran Perşembe son bulacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN

Ramazan Bayramı tatili ise 9 gün olacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılacaklar.

Ramazan Bayramı başlangıcının hafta içine denk gelmesi ile birlikte hafta sonu ile birleştirilerek bayram tatili 9 gün yapılmış olacak.

AREFE GÜNÜ NASIL İBADET EDİLMELİDİR?

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir.

Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre:

"Günlerin en faziletlisi arefe günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş hacdan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz de: Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." (Muvatta, Hacc 246)

BAYRAM GÜNLERİ NASIL GEÇİRİLMELİDİR?

Bayram günleri sevinmek, neşelenmek gerekir. Hazret-i Ebu Bekir, kızı Âişe validemizin evine gidince, iki cariyenin tef çalıp oynadığını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazret-i Ebu Bekir, Resulullahın evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek, onların susmalarını söyledi. Peygamber efendimiz, Hazret-i Ebu Bekir'e, Onlara mani olma! Her kavmin bir bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır. Bayram, sevinç günleridir buyurdu [Buhari].

Dargın olanların, bayramı beklemeyip, hemen barışması gerekir. Allahü teâlâyı ve Peygamber efendimizi seven kimse, insanların kusurlarına bakmaz, hoşgörülü olur. İyi insan yani mümin, herkesle iyi geçinir. Başkalarına sıkıntı vermediği gibi, onlardan gelecek eziyetlere de katlanır. Kimseye darılmamalı, dargınlık olduysa, üç günden fazla sürmemeli, bayrama kadar süren bir dargınlık olduysa, daha fazla gecikmeden barışmalıdır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Din kardeşiyle üç günden çok küs durmak caiz değildir. Üç gün sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte sevaba ortak olurlar. Selamını almazsa günaha girer. Selam veren de küs durma mesuliyetinden kurtulmuş olur [Ebu Davud].

Ameller pazartesi ve perşembe günü Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan istifade edemez. Cenab-ı Hak, "Onlar barışıncaya kadar amellerini bana getirmeyin" buyurur [İ.Malik].

Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah'ın kulları kardeş olun! Bir Müslümanın diğer kardeşine darılarak üç günden çok uzaklaşması helal değildir [Buhari].