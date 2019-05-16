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  • 16.05.2019 17:01
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 17:01

Başakşehir'de çocuk cesedi bulundu

'deki Altınşehir Deresi'nde () ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğa ait ceset bulundu.

Başakşehir'de çocuk cesedi bulundu

'de derede çocuk cesedi bulundu.

Belediye ekipleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin cesedi dereden çıkarma çalışmaları devam ediyor.

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