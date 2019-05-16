İstanbul Başakşehir'de derede çocuk cesedi bulundu.
Belediye ekipleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin cesedi dereden çıkarma çalışmaları devam ediyor.
Başakşehir'de çocuk cesedi bulundu
İstanbul Başakşehir'deki Altınşehir Deresi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında 14-15 yaşlarında bir erkek çocuğa ait ceset bulundu.
İstanbul Başakşehir'de derede çocuk cesedi bulundu.
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