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Boşanmak istemeyen ne yapmalı?

Takvim Gazetesi yazarı bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. Boşanmak istemeyen ne yapmalı? Kiracınız kirasını ödemediği takdirde ne yapmalısınız? İşte Feride Hilal İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Boşanmak istemeyen ne yapmalı?
Karım onu aldattığımı düşünüyor ve dava açtı. Eğer dava uzun sürerse eşimi ikna edeceğimi düşünüyorum. O nedenle boşanmak istemiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

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