Takvim Gazetesi yazarı Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. Boşanmak istemeyen ne yapmalı? Kiracınız kirasını ödemediği takdirde ne yapmalısınız? İşte Feride Hilal İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...
Karım onu aldattığımıdüşünüyor ve dava açtı.Eğer dava uzun sürerseeşimi ikna edeceğimidüşünüyorum. O nedenleboşanmak istemiyorum.Ne yapmam gerekiyor?
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