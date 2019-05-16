HZ. Îsâ'nın annesi olan Hz. Meryem, Kur'an'da ismiyle zikredilen tek kadındır. Ona "Meryem" ismini veren, annesidir. Hz. Meryem, gerek âyet ve hadislerde gerekse İncillerin pek çok yerinde bahis konusu yapılmakta; seçkin bir aileden gelişi, kendi seçilmişliği ve diğer şahsî faziletleri sıklıkla vurgulanmaktadır. Babası İmrân seçkin bir aileye mensup olduğu gibi, annesi de duası kabul edilen bir kimsedir. Babası İmrân'ın o daha küçükken vefat etmesi üzerine, şerefli bir vazife diyerek pek çok kimse Hz. Meryem'in himayesine talip olmuş, neticede bu vazife Hz. Zekeriyyâ'da kalmıştır. Allah Teâlâ, Hz. Meryem'i Hz. Zekeriyyâ'nın eğitim ve himayesine verdiğini belirtmektedir. Hz. Meryem'in mabed günleri bundan sonra başlar.
- Yaşam
- 16.05.2019
- Gazete
Kur’an’da adı anılan tek kadın: Hz. Meryem
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