Bugünkü
Takvim

Kur’an’da adı anılan tek kadın: Hz. Meryem

Kur’an’da adı anılan tek kadın: Hz. Meryem
HZ. Îsâ'nın annesi olan Hz. Meryem, Kur'an'da ismiyle zikredilen tek kadındır. Ona "Meryem" ismini veren, annesidir. Hz. Meryem, gerek âyet ve hadislerde gerekse İncillerin pek çok yerinde bahis konusu yapılmakta; seçkin bir aileden gelişi, kendi seçilmişliği ve diğer şahsî faziletleri sıklıkla vurgulanmaktadır. Babası İmrân seçkin bir aileye mensup olduğu gibi, annesi de duası kabul edilen bir kimsedir. Babası İmrân'ın o daha küçükken vefat etmesi üzerine, şerefli bir vazife diyerek pek çok kimse Hz. Meryem'in himayesine talip olmuş, neticede bu vazife Hz. Zekeriyyâ'da kalmıştır. Allah Teâlâ, Hz. Meryem'i Hz. Zekeriyyâ'nın eğitim ve himayesine verdiğini belirtmektedir. Hz. Meryem'in mabed günleri bundan sonra başlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKur’an’da adı anılan tek kadın: Hz. Meryem
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri