2. Abdülhamit'in bu fotoğraflarını hiç görmediniz! İşte arşivden çıkan o fotoğraflar...
2. Abdülhamit, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında devleti ayakta tutan bir padişahtır. Abdülhamit, karakteri, duruşu ve düşmanlarına karşı zekasıyla birçok kişinin dikkatini çekmiş bir liderdir. Peki, Abdülhamit'in fotoğraf arşivi olduğunu biliyor musunuz? 2. Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Gün yüzüne çıkan bu fotoğraflar hem 2.Abdülhamit'in kişiliğine hem de saray yaşantısına tanıklık ettiriyor. İşte 2.Abdülhamit'in arşivinden çıkan o fotoğraflar...
Osmanlı padişahları arasında 2. Abdülhamit kişiliği, karakteri ve davranışlarıyla dikkat çeken bir padişah olarak bilinmektedir. Tahtta kaldığı 33 yıl içinde zor durumdaki devleti ayağa kaldırmasıyla dikkat çeken Abdülhamit Han, tarihle ilgilenen herkesin bir şekilde dikkatini cezbeden bir padişahtır. Peki, 2. Abdülhamit'in bir fotoğraf arşivi olduğunu biliyor muydunuz? İşte arşivden çıkan o fotoğraflar...