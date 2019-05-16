2. Abdülhamit'in bu fotoğraflarını hiç görmediniz! İşte arşivden çıkan o fotoğraflar...

2. Abdülhamit, Osmanlı Devleti'nin son yıllarında devleti ayakta tutan bir padişahtır. Abdülhamit, karakteri, duruşu ve düşmanlarına karşı zekasıyla birçok kişinin dikkatini çekmiş bir liderdir. Peki, Abdülhamit'in fotoğraf arşivi olduğunu biliyor musunuz? 2. Abdülhamid'in arşivinden yıllar sonra ortaya çıkan bu fotoğraflar sizleri çok şaşırtacak. Gün yüzüne çıkan bu fotoğraflar hem 2.Abdülhamit'in kişiliğine hem de saray yaşantısına tanıklık ettiriyor. İşte 2.Abdülhamit'in arşivinden çıkan o fotoğraflar...

16.05.2019 00:27 - Son Güncelleme: 16.05.2019 14:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





