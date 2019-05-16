Doktorların 1 haftalık ömür biçtiği 5 yaşındaki çocuğa en büyük destek, hayranı olduğu Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan geldi. Hamilton kazandığı İspanya Grand Prix'sinin ardından aracını minik çocuğa gönderdi. 5 yaşındaki Harry Shaw, hayranı olduğu Hamilton'ın otomobilini kapıda görünce büyük bir sevinç yaşadı. Sosyal medyada trend topic olan olay sonrası açıklama yapan Hamilton, "Harry Shaw'ı ziyaret edeceğim" dedi.
- Yaşam
- 16.05.2019
- Gazete
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