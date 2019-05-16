İşte 'Erdem'

Antalyalı Erdem Candar (30), "hayırlı evlat" olarak hafızalara yerleşti. 17 yaşındayken babasının hastalığı nedeniyle okulunu bırakan Candar, işe girdi. 2006'da babasını kaybetti. 1.5 yıl önce de annesi Belgin Birgül (54) felç geçirdi. Talihsiz kadın konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetti. Annesi için işini bırakan gencin, annesini yaşatma mücadelesi Türkiye'nin gündemine yerleşti. Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Doktorların, '4 ayda konuşur' dediği Birgül, 4 seansın ardından ilk kez "Erdem", ilerleyen süreçte de "Oğlum seni seviyorum" dedi. Tedavi sayesinde cümle kurmaya ve tek başına destek almadan yürümeye başlayan anne, fedakar oğluna en güzel hediyeyi verdi.
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