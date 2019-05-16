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İşte 'Erdem'

Erdem Candar, hayatını felçli annesine adadı. Fedakarlığı sayesinde ’nin kalbini kazandı. Belgin Birgül ise oğlunun sevgisi sayesinde cümle kurmaya ve yürümeye başladı.

İşte 'Erdem'
Antalyalı Erdem Candar (30), "hayırlı evlat" olarak hafızalara yerleşti. 17 yaşındayken babasının hastalığı nedeniyle okulunu bırakan Candar, işe girdi. 2006'da babasını kaybetti. 1.5 yıl önce de annesi Belgin Birgül (54) felç geçirdi. Talihsiz kadın konuşma ve yürüme yeteneğini kaybetti. Annesi için işini bırakan gencin, annesini yaşatma mücadelesi 'nin gündemine yerleşti. devreye girdi. Doktorların, '4 ayda konuşur' dediği Birgül, 4 seansın ardından ilk kez "Erdem", ilerleyen süreçte de "Oğlum seni seviyorum" dedi. Tedavi sayesinde cümle kurmaya ve tek başına destek almadan yürümeye başlayan anne, fedakar oğluna en güzel hediyeyi verdi.



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