İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bir süredir, "İstanbul su fiyatlarına ne kadar indirim yapıldı?" sorusuna yanıt arıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Saraçhane Belediye Sarayı'nda gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda "2018 yılı Bütçesi ve Performans Programı" İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

İSKİ Genel Kurulu'nda Meclis Üyelerine faaliyet raporunu sunan Genel Müdür Fatih Turan, İSKİ'nin su temini, arıtımı ve çevre koruma faaliyetleriyle ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

İSKİ Genel Kurulu'nda ayrıca; su fiyatlarında konutlarda yüzde 46'ya varan, iş yerlerinde yüzde 10 indirim sağlayan karar da oy birliğiyle onaylandı.

İstanbul'un su fiyatlarıyla ilgili yeni düzenlemeye göre;

- Konutlarda tüketilen kişi başı her 2,5 m3 suyun 500 litresi "İnsani Su Hakkı" kapsamında İstanbullulara ücretsiz ulaşacak. Bir başka deyişle; 15 m3 su kullanan bir ailenin 3 m3 suyu ücretsiz olacak. Özellikle kalabalık ailelerin istifade edeceği bu değişimde, 7 kişilik bir ailede her bireyin 500 litre bedava su kullandığı düşünülürse bu rakam toplamda 3,5 ton su anlamına geliyor...

- İstanbullular artık daha ucuza suya erişim sağlayacak. %46'ları bulan indirimle suyun metreküp fiyatı 4 TL olacak. Mevcut sistemde 0-10 m3 aralığında su kullanan aboneler 4.71 TL'den ücretlendirilirken, yeni sistemde m3 aralığı yükseltilerek 0-15 m3'e çıkarıldı. Söz konusu kademeden su kullanan abonelere 4 TL ücret yansıtılacak. Bu durumda en alt kademeden faturalandırılan abone oranı %69,5'dan %90 seviyesine çıkacak.

- Bu arada su birim fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Tüketici Fiyatları Endeksi-TÜFE de kaldırılıyor. Suya her ay TÜFE oranında yapılan aylık güncelleme yapılmayacak. Su birim fiyatlarının belirlenmesi, senede bir kez genel kurulda alınacak kararla yapılacak.

- Yeni uygulamada ortak sayaçlara özel tarife düzenlemesi de yapılarak, ortak sayaç kullanan abonelerin tarifesi, 7,03 TL/m³'ten 6,00 TL/m³'e düşecek.

- Bir diğer değişiklik ise; kademe sisteminde gerçekleşecek. İstanbul'da mevcut düzenlemede var olan 3 kademeli sistem tarih oluyor. Yeni düzenlemeyle İstanbul'da su faturaları 2 kademe üzerinden abonelere tahakkuk ettirilecek. 1. Kademe 0-15 m3 aralığı olarak belirlenirken, 16 m3 ve üzeri ise 2. Kademeden fiyatlandırılacak.



- Yeni düzenlemeyle iş yerleri şebeke suyunu %10 indirimli kullanacak. Ayrıca resmi daireler, okullar, hastaneler, yurtlar, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve 65 yaş aylığı alan aboneler de bu indirimden faydalanabilecek.

Bir diğer değişiklik ise; kademe sisteminde gerçekleşecek. İstanbul'da mevcut düzenlemede var olan 3 kademeli sistem tarih oluyor. Yeni düzenlemeyle İstanbul'da su faturaları 2 kademe üzerinden abonelere tahakkuk ettirilecek. 1. Kademe 0-15 m3 aralığı olarak belirlenirken, 16 m3 ve üzeri ise 2. Kademeden fiyatlandırılacak.

Yeni düzenlemeyle iş yerleri şebeke suyunu %10 indirimli kullanacak. Ayrıca resmi daireler, okullar, hastaneler, yurtlar, şehit yakınları, gaziler, engelliler ve 65 yaş aylığı alan aboneler de bu indirimden faydalanabilecek.