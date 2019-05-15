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  • 15.05.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 15:34

'daki feci dan yürek yakan görüntü!

'un Akçaabat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp, ters döndü. da sürücü, eşi ve çiftin 1 yaşındaki kızları Ayşe yaralandı. Babasının kucağına alıp, gözyaşı dökerek sarıldığı minik Ayşe, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi girişinde meydana geldi. Akçaabat'tan Düzköy yönüne giden Suat Kalıntaş (35), 61 UA 512 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan otomobil, refüje çarparak, ters döndü.

DAKİKALARCA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Suat Kalıntaş ve eşi Sibel Kalıntaş (30) ile annesinin kucağında olan 1 yaşındaki Ayşe Kalıntaş yaralandı. Suat Kalıntaş, kaza yerinde ağır yaralı kızını kucağına alıp, dakikalarca sarılıp gözyaşı döktü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Baba, anne ve kızları, ilk müdahalelerinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak minik Ayşe, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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