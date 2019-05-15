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  • 15.05.2019 15:15
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 15:21

'da denizden çıkan hayrete düşürdü! Sırrı ortaya çıktı

'nın ilçesinde yaşayan Muhammet Yüksel (57), gözlük ve şnorkelle yüzerken deniz dibinde aslan yavrusunu emziren mermer kadın i buldu. Heykel, Marmaris Müze Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere jandarma karakoluna teslim edildi.

Datça Yarımadası'nın Akdeniz'e kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, gözlük ve şnorkelle yüzen emekli sigortacı Muhammet Yüksel, deniz dibinde bir heykel olduğunu fark etti. Sudan çıkarak durumu jandarmaya bildiren Yüksel, ekiplerin olay yerine gelmesi üzerine güvenlik güçlerinin gözetiminde, yaklaşık 1 metre boyunda ve 57 kilo ağırlığındaki aslan yavrusunu emziren mermer kadın heykelini deniz dibinden çıkararak yetkililere teslim etti.

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