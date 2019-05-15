Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.05.2019 19:35
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 19:36

Silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

ilçesinde bir imam, ailesiyle içinde bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Eşi ve çocuğunun yara almadan sağ olarak kurtulduğu saldırıda ölen imamın akrabalarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan imam öldü

'in Oğuzeli ilçesinde cami imamı olarak görev yapan 35 yaşındaki Halil Polat ile eşi ve 7 yaşındaki çocuğunun bulunduğu araca, ilçesi kırsalındaki Mezra Mahallesi'nde henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda imam Polat olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu.

Ölen imam Polat'ın akrabalarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSilahlı saldırıya uğrayan imam öldü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri