ABD’de bir gökdelenin dış kısmında bulunan temizlik asansöründeki iki temizlik işçisi, asansörün kontrolden çıkması sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin asansörü kontrol altına aldığı, ancak işçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Korkunç olay ABD'nin Oklahoma eyaletinde bulunan Devon Kulesi'nde yerel saat ile 07:45'te meydana geldi.
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