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  • 15.05.2019 19:53
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 20:14

in temizlik asansörü kontrolden çıktı, işçiler mahsur kaldı

’de bir in dış kısmında bulunan temizlik asansöründeki iki temizlik işçisi, asansörün kontrolden çıkması sonucu mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin asansörü kontrol altına aldığı, ancak işçileri kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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