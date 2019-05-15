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  • Son Güncelleme: 15.05.2019 10:45

: 14 Mayıs Salı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke dizisi reyting sonuçları listesi

14 Mayıs Salı reyting sonuçlar açıklandı. Salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merak ediliyor. Öte yandan Halka, Leke ve Kadın dizilerinin de reyting sonuçları belli oldu. Reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs ...

15 Mayıs reyting sonuçları

14 Mayıs Salı günü için merakla beklenen belli oldu. Salı günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın ve Leke dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 14 Mayıs ...

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 14.05.2019 DIZILER 07.Ağu 19.92
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 14.05.2019 DIZILER Tem.54 19.17
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 14.05.2019 HABER PROGRAMLARI Tem.46 24.93
4 SAHUR VAKITLERI ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR May.78 15.51
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 14.05.2019 DIZILER May.19 13.72
6 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR May.17 14.37
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI May.16 14.41
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 14.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.76 37.37
9 KADIN (OZET) FOX 14.05.2019 DIZILER Mar.99 Eki.79
10 LEKE KANAL D 14.05.2019 DIZILER Mar.52 Eyl.27
11 YEMIN KANAL 7 14.05.2019 DIZILER Mar.23 08.Oca
12 ESRA EROL'DA ATV 14.05.2019 GERCEK YASAMLAR 03.Ara 15.Eyl
13 HAVA DURUMU ATV 14.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.91 09.Haz
14 ATV ANA HABER ATV 14.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.84 Eyl.66
15 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.81 Ağu.48
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.79 13.48
17 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 14.05.2019 DIZILER Şub.73 14.72
18 KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI KANAL 7 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 02.Tem 07.Şub
19 IFTAR VAKITLERI ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.68 Ağu.35
20 SAHUR VAKITLERI ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.56 Tem.74

14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 14.05.2019 HABER PROGRAMLARI Ağu.87 33.66
2 KADIN FOX 14.05.2019 DIZILER 07.Eyl 18.98
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 14.05.2019 DIZILER 7 18.63
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 14.05.2019 GERCEK YASAMLAR Nis.77 41.71
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 14.05.2019 DIZILER 04.Haz Kas.35
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 4 Kas.86
7 KADIN (OZET) FOX 14.05.2019 DIZILER Mar.74 Eki.95
8 SAHUR VAKITLERI ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Mar.25 Eki.46
9 SAHUR VAKITLERI ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.94 Ağu.36
10 LEKE KANAL D 14.05.2019 DIZILER Şub.72 Tem.53
11 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.47 Ağu.29
12 HALKA (OZET) TRT 1 14.05.2019 DIZILER Şub.43 Haz.57
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 14.05.2019 KULTUR PROGRAMLARI Şub.21 Eki.34
14 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.16 Haz.99
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.15 13.Haz
16 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 14.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.13 Haz.53
17 ATV GUN ORTASI ATV 14.05.2019 HABER PROGRAMLARI 02.Haz 19.56
18 SURVIVOR EKSTRA TV8 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Şub Ara.38
19 YEMEKTEYIZ TV8 14.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Oca.95 Kas.81
20 PASSENGERS (Y.S) SHOW TV 14.05.2019 FILMLER Oca.93 May.21

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