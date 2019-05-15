14 Mayıs Salı günü için merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Salı günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın ve Leke dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Salı günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 14 Mayıs Salı reyting sonuçları...
14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|KADIN
|FOX
|14.05.2019
|DIZILER
|07.Ağu
|19.92
|2
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|14.05.2019
|DIZILER
|Tem.54
|19.17
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|14.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Tem.46
|24.93
|4
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|May.78
|15.51
|5
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|14.05.2019
|DIZILER
|May.19
|13.72
|6
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|May.17
|14.37
|7
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|May.16
|14.41
|8
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|14.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.76
|37.37
|9
|KADIN (OZET)
|FOX
|14.05.2019
|DIZILER
|Mar.99
|Eki.79
|10
|LEKE
|KANAL D
|14.05.2019
|DIZILER
|Mar.52
|Eyl.27
|11
|YEMIN
|KANAL 7
|14.05.2019
|DIZILER
|Mar.23
|08.Oca
|12
|ESRA EROL'DA
|ATV
|14.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|03.Ara
|15.Eyl
|13
|HAVA DURUMU
|ATV
|14.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.91
|09.Haz
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|14.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.84
|Eyl.66
|15
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.81
|Ağu.48
|16
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.79
|13.48
|17
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|14.05.2019
|DIZILER
|Şub.73
|14.72
|18
|KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI
|KANAL 7
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|02.Tem
|07.Şub
|19
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.68
|Ağu.35
|20
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.56
|Tem.74
14 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|14.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Ağu.87
|33.66
|2
|KADIN
|FOX
|14.05.2019
|DIZILER
|07.Eyl
|18.98
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|14.05.2019
|DIZILER
|7
|18.63
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|14.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Nis.77
|41.71
|5
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|14.05.2019
|DIZILER
|04.Haz
|Kas.35
|6
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|4
|Kas.86
|7
|KADIN (OZET)
|FOX
|14.05.2019
|DIZILER
|Mar.74
|Eki.95
|8
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Mar.25
|Eki.46
|9
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.94
|Ağu.36
|10
|LEKE
|KANAL D
|14.05.2019
|DIZILER
|Şub.72
|Tem.53
|11
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.47
|Ağu.29
|12
|HALKA (OZET)
|TRT 1
|14.05.2019
|DIZILER
|Şub.43
|Haz.57
|13
|KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL
|ATV
|14.05.2019
|KULTUR PROGRAMLARI
|Şub.21
|Eki.34
|14
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.16
|Haz.99
|15
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.15
|13.Haz
|16
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|14.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.13
|Haz.53
|17
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|14.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|02.Haz
|19.56
|18
|SURVIVOR EKSTRA
|TV8
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Şub
|Ara.38
|19
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|14.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Oca.95
|Kas.81
|20
|PASSENGERS (Y.S)
|SHOW TV
|14.05.2019
|FILMLER
|Oca.93
|May.21
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