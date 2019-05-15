Böbrek hastası akrabasına para karşılığı böbreğini satan Halil İbrahim K. ameliyat sonrası organını geri istedi. Akrabalar arası anlaşmazlık hastaneye ihbar edilince olaya savcılık el koydu. Organ ticareti yaptığı tespit edilen 2 kuzen hakkında iddianame düzenlendi.

PARA KARŞILIĞI SATTIĞINI İHBAR ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ilginç olay şöyle anlatıldı: 37 yaşındaki Yasemin K. böbrek hastasıydı. İstanbul Çekmeköy'de ikamet eden genç kızın akrabası olan Halil İbrahim K. genç kıza böbreğini verdi. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olan genç kıza akrabasının böbreği nakledildi. Ameliyattan kısa bir süre sonra Halil İbrahim K.'nin kardeşi ameliyatın gerçekleştiği hastaneyi arayarak ağabeyinin akrabasına böbreğini para karşılığında sattığını ihbar etti.

60 BİN LİRAYA SATIN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Hastane yapılan ihbar sonrası durumu savcılığa bildirdi. Hastanenin şikâyeti sonrası yapılan ameliyat incelemeye alındı. Ameliyat olan Yasemin K.'nin annesi 60 bin lira karşılığında böbreği akrabasından satın aldığını beyan etti. Bir başka beyanda ise, Halil İbrahim K.'nin ameliyat sonrası verdiği böbreğini 40 bin lira karşılığında geri istediği yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda para karşılığında böbreğini akrabasına satan Halil İbrahim K. hakkında 'Organ ticareti yapmak' suçundan dava açılırken genç kızın böbreği satın alarak bu suça iştirak ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

5 YILLA YARGILANACAKLAR

Savcılık, ameliyat olan iki akrabanın 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istiyor. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.