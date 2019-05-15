Ramazan ayının 10. orucunu tutan İslam alemi okunacak akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. 10. gün orucun iftarına hazırlık yapan Müslümanlar iftarın saat kaçta olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de iftar saat kaçta? İftara kaç saat kaldı? İşte il il iftar vakitleri...

İFTARA KAÇ SAAT KALDI?

15 Mayıs İstanbul iftar vakti: 20.21

15 Mayıs Ankara iftar vakti: 20.03

15 Mayıs İzmir iftar vakti: 20.22

İşte il il 15 Mayıs iftar vakitleri;

İL AKŞAM ADANA 19:46 ADIYAMAN 19:36 AFYONKARAHİSAR 20:09 AĞRI 19:22 AMASYA 19:53 ANKARA 20:03 ANTALYA 20:04 ARTVİN 19:30 AYDIN 20:18 BALIKESİR 20:22 BİLECİK 20:15 BİNGÖL 19:30 BİTLİS 19:22 BOLU 20:10 BURDUR 20:08 BURSA 20:19 ÇANAKKALE 20:29 ÇANKIRI 20:01 ÇORUM 19:56 DENİZLİ 20:13 DİYARBAKIR 19:28 EDİRNE 20:33 ELAZIĞ 19:34 ERZİNCAN 19:36 ERZURUM 19:29 ESKİŞEHİR 20:12 GAZİANTEP 19:38 GİRESUN 19:43 GÜMÜŞHANE 19:38 HAKKARİ 19:14 HATAY 19:41 ISPARTA 20:07 MERSİN 19:48 İSTANBUL 20:21 İZMİR 20:22 KARS 19:24 KASTAMONU 20:03 KAYSERİ 19:49 KIRKLARELİ 20:30 KIRŞEHİR 19:56 KOCAELİ 20:17 KONYA 19:59 KÜTAHYA 20:13 MALATYA 19:37 MANİSA 20:21 KAHRAMANMARAŞ 19:41 MARDİN 19:25 MUĞLA 20:14 MUŞ 19:25 NEVŞEHİR 19:52 NİĞDE 19:51 ORDU 19:45 RİZE 19:35 SAKARYA 20:15 SAMSUN 19:52 SİİRT 19:22 SİNOP 19:59 SİVAS 19:46 TEKİRDAĞ 20:27 TOKAT 19:49 TRABZON 19:38 TUNCELİ 19:34 ŞANLIURFA 19:32 UŞAK 20:14 VAN 19:17 YOZGAT 19:55 ZONGULDAK 20:11 AKSARAY 19:54 BAYBURT 19:34 KARAMAN 19:55 KIRIKKALE 20:00 BATMAN 19:25 ŞIRNAK 19:19 BARTIN 20:09 ARDAHAN 19:26 IĞDIR 19:18 YALOVA 20:19 KARABÜK 20:07 KİLİS 19:38 OSMANİYE 19:42 DÜZCE 20:12

SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.),sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18).

Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

SAHURDA HANGİ DUA OKUNUR?

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız… Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…"

Sahur duası: "Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.

Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan'ın her günü için niyet edilmesi gerekir. "Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.