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  • 15.05.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 21:19

MPİ 15 Mayıs sonuçları! Şans Topu'nda kazanan numaralar açıklandı

Her hafta çarşamba günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'nda sonuçlar açıklandı. Milli Piyango şanslı numaraları noter huzurunda belirledi. İşte 15 Mayıs ları sorgulama...

15 Mayıs Şans Topu sonuçları açıklandı

'nda haftanın sonuçlar merakla bekleniyordu. ları için meraklı bekleyiş sona erdi. 15 Mayıs Çarşamba günü noter huzurunda belli oldu. Peki, bu hafta kazanan numaralar hangileri oldu? İşte sorgulama işlemi...

15 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 7 - 12 - 22 - 31 ve +2

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

ŞANS TOPU İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIYOR?

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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