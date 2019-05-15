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  • 15.05.2019 20:01
  • Son Güncelleme: 16.05.2019 01:41

Ailesine şerbet diye siyanür içirip öldüren gençle ilgili flaş gelişme: Şizofren çıktı

’de, ailesine şerbet diye siyanür içererek ölümlerine sebep olan üniversite öğrencisiyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından gence şizofreni tanısı koyulduğu öğrenildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi , sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

Ailesine siyanür içiren gençle ilgili flaş gelişme!

'in Bayraklı'da 'nde dün meydana gelen olayda, çocuklarının siyanür kullanarak hazırladığı sıvıyı "değişik bir şerbet yaptım bir tadın" telkiniyle içmelerinin ardından hayatlarını kaybeden anne Fatma (39) ve baba 'ın (46) cenazeleri, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisine getirilen cenazeler, burada ikindi vakti kılınan namaz sonrası memleketleri 'a gönderildi.

Mehmet Kalkan'ın, bir firmanın Ege ve Akdeniz Bölgesi Yetkili Servisler Bölge Müdürü olduğu öğrenildi. Kalkan'ın cenazeye katılan çok sayıda mesai arkadaşı da üzüntü yaşadı.

Cenaze namazı sırasında görüntü alınmasını istemeyen aile üyelerinin talebiyle gazeteciler cami avlusunun dışına çıkarıldı.

ŞİZOFRENİ TANISI KONDU
Bu arada anne babası ile iki kardeşine siyanürlü sıvıyı içiren 'ın (21) da İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık Kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlıya şizofreni tanısı konduğu, bu durumun da sevk dosyasında yer aldığı öğrenildi.

TUTUKLANDI
Annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

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