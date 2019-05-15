Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 15.05.2019 21:46
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 21:48

Merakla beklenen 15 Mayıs açıklandı (15.05.2019)

'da haftanın kazanan numaraları merakla bekleniyordu. Birçok kişi şimdiden 15 Mayıs Çarşamba yla ilgili araştırma yapıyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama...

15 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen 'da şanslı numaralar açıklandı. Şimdi birçok kişi merakla bu haftanın şanslı numaralarını bekliyor. Peki, bu haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte 15 Mayıs sorgulama...

15 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 3 - 10 - 29 - 33 - 41 - 48

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMerakla beklenen 15 Mayıs Sayısal Loto sonuçları açıklandı (15.05.2019)
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri