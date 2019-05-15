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Minik Asya için çağrısı

5 yaşındaki , 60 yaş üstü kişilerde görülen ölümcül bir hastalığa yakalandı. İşini bırakıp, hayatını kızının tedavisine adayan anne , ilik çağrısı yaptı!

Yaşasın Asya
Bodrumlu İlknur Demirtaş ve boşandığı Ercan Soylu'nun kızları Asya Soylu, 2016 yılında rahatsızlandı. Küçük yavru hemen hastaneye kaldırıldı. Kan değerlerinin çok düşük olduğu anlaşıldı. Ancak iki yıl boyunca hastalığının tanısı koyulamadı. Lösemiden şüphelenen doktorlar, geçen yaz Asya'nın ölümcül bir hastalık olan 'paroksismal nokturnal hemoglobinüri'ye (PNH) yakalandığını saptadı. Kızının tedavisi için işini bırakıp, 'e taşınan acılı anne, "Bu hastalık, ölümcül bir hastalık. Kırmızı kan hücreleri damar içerisinde dolaşırken patlıyor ve bu patlayan hücreler bir klon oluşturuyor. Devamında beyne pıhtı atarak ani bir şekilde beyin ölümü gerçekleşiyor. Tek kurtuluşu " diye konuştu.

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