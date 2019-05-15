Ailece Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı mobil bilgi yarışması Hadi, ailece formatıyla bugün 19.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Yarışmacılar ipucu sorusu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ferenç Molnar'ın yazdığı bir kitap ipucu sorusu olarak soruldu. Bu kitabın adı ise "Pal Sokağı Çocukları". Peki, Ferenç Molnar'ın Pal Sokağı Çocukları kitabında çocukların kurduğu derneğin adı nedir? İşte 15 Mayıs Ailece Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

AİLECE HADİ İPUCU SORUSU (15 MAYIS 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Ferenç Molnar tarafından yazılan çocuk kitabı, "Pal Sokağı Çocukları" hakkında sevgili hadiciler. Oyun sahalarını Kızıl Gömlekliler denen zengin çocuklarından korumaya çalışan yoksul çocukların savaşını anlatan kitapta bu çocukların kurduğu bir de dernek var. Bu derneğin ismini kimler biliyor?" denildi.

Soru: Ferenç Molnar'ın Pal Sokağı Çocukları kitabında çocukların kurduğu derneğin adı nedir?

İşte cevabı...