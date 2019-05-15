Çorlu'da yaşayan E.G. adlı genç kız, sosyal medya üzerinden Ergene ilçesinde vatani görevini er olarak yapan Fırat K. ile tanışarak arkadaş oldu. Fırat K., mankenlik ajansı olduğunu, model çekimi yaptıklarını anlatarak, E.G.'yi de manken yapabileceğini söyledi, kendisine sosyal medya üzerinden fotoğraflarını ve görüntülerini göndermesini istedi. Görüntü ve fotoğrafları alan Fırat K., ajansın erotik çekim yapmak istediğini, bunun karşılığında 200 bin lira kazanacağını söyleyerek E.G.'den çıplak görüntülerini talep etti. E.G. de çektiği görüntüleri Fırat K.'ye gönderdi.

Görüntüleri ele geçiren Fırat K., bu kez de genç kızdan kendisiyle birlikte olmasını istedi, aksi takdirde videoyu sosyal medya üzerinden paylaşacağı tehdidinde bulundu. Şantaj ve tehditler karşısında paniğe kapılan E.G., birkaç kez Fırat K. ile birlikte oldu. E.G., Fırat K.'nin tehditlerini sürdürmesi üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.





İKİNCİ KIZI POLİS KURTARDI

Genç kızın şikayeti üzerine polis, Fırat K.'yi takibe aldı. Takip sırasında Fırat K., Çorlu'daki bir otele yerleşti. Polis, kaldığı odaya yaptığı baskında Fırat K. ile yine tehdit ve şantajla birlikte olmaya zorladığı K.A. ile karşılaştı. Kurtarılan genç kız da Fırat K.'nin kendisini manken yapacağını ve şirketine gelmesi halinde 200 bin Euro kazanacağı vaadinde bulunduğunu anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fırat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.