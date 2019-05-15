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  • 15.05.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:53

Boğaz'a sis çöktü; Kartpostallık görüntü ortaya çıktı

'nın girişine çöken sis kartpostallık manzara oluşturdu.

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