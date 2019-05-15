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  • 15.05.2019 17:50
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 17:50

'ndaki kazılarda top mermisi bulundu!

’de yakınlarında kazı yapılan bölgede, eski dönemlerden kalma bir top mermisi bulundu.

Haydarpaşa Garı'ndaki kazılarda bulundu!

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından top mermisi araca konularak götürüldü. Top mermisinin bulunduğu alan havadan da görüntülendi.

'de saat 11:30 sularında, 'na giden rayların yeniden yapılışı için kazı yapılan alanda, eski dönemlerden kalma bir top mermisi bulundu.

Kazı yaptıkları sırada top mermisini bulan işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, top mermisinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemenin ardından top mermisi araca konularak bölgeden götürüldü.

Top mermisinin bulunduğu alan drone ile havadan da görüntülendi.

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