Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi yemekhanesinde çalışan Ahmet Şeker (23), perşembe günü işe gitmek için evden ayrıldı ve o saatten sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Ahmet Şeker'in son olarak arkadaşı Ali Osman Karataş (23) ile görüştüğünü belirledi.

CİNAYETTEN SONRA EVİ TEMİZLEMİŞLER

Ahmet Şeker'in kaybolmasından iki gün sonra bir suçtan tutuklanarak cezaevine giren Karataş'ın evinde arama yapan polis, evin kısa bir süre önce temizlenmiş olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları detaylı incelemede zemindeki fayansın aralarında ve duvarda yıkanmış kan lekeleri tespit etti.

SORGUDA İTİRAT​

Polis, yaptığı çalışmada Ali Osman Karataş'ın kız arkadaşı Goncagül Uçar'ı yakaladı. Gözaltına alınan Uçar, sorgusunda olayı itiraf ederek Ahmet Şeker'i arkadaşı Ali Osman Karataş'ın bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini de Yedikuyular Yolu'nda ormanlık alana attıklarını söyledi.

Olay yerine giden polis, Ahmet Şeker'in cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şeker'in cansız bedeni otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na götürüldü. Haberi alan Şeker'in yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

ETEKLİ VİDEOYU SİLMESİNİ İSTEMİŞ

Ali Osman Karataş'ın daha önce Ahmet Şeker'le alkollü ortamda bulunduğu, bu sırada Ahmet Şeker'in Karataş'ın etekli videosunu çektiği, cinayet gününde de Karataş'ın videoyu sildirmek istediğini fakat Şeker'in videoyu inkar etmesi üzerine olayın meydana geldiği iddia edildi. Öte yandan Goncagül Uçar'ın emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.