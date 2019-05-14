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  • 15.05.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 01:49

’ta bisikletle istinat duvarından düşen genç öğretmen hayatını kaybetti

’ta bisikletle istinat duvarından düşen genç öğretmen yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, bisiklet tutkunu öğretmen Serkan Gökçe (37) akşam saatlerinde gezerken Kaşıkcı Bağları'nda bir siteyi çevreleyen 7 metre yükseklikteki istinat duvarından bisikletiyle birlikte düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gökçe, yapılan ilk müdahalenin ardından Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Talihsiz öğretmen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ne akın eden Gökçe'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1.5 yaşında çocuğu olan Gökçe'nin Kocacık köyünde sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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