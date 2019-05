Bir tutam lezzet

lezzetini arttırmanın en pratik yollarından biri de baharat kullanmak. O nedenle bizim mutfağımız da dahil dünyanın en sevilen mutfaklarında baharatların baş tacı edilmesi de tesadüf değil elbette. Türk Mutfağı'nın en sevilen baharatları arasında ise kırmızıbiber (pulbiber) ve karabiber ilk sıra geliyor. Bu iki baharatı nerede kullanacağımıza gelirsek: Meyve kısımları tane veya toz olarak kullanılan karabiber, et yemeklerinde, salatalarda, soslarda ve her türlü yemeğe çeşni ve tat vermesi için kullanılabilir. Kalın olarak öğütülmüş veya toz olarak kullanılan, hem tatlısı hem de acısı bulunan kırmızıbiber ise başata etli yemekler, soslar, çorbalar ve salatalar olmak üzere her türlü yemeğe tat ve çeşni vermede kullanılabilir.Aromasının eksilmemesi için baharatları kullanacağınız zaman çekin.Baharatların aromasını korumak için pirinç veya taş havanda dövebilir, baharat değirmeninden geçirebilirsiniz.Kişniş gibi tane baharatların aromasını arttırmak için kısık ateşte bir-iki dakika kavurup daha sonra çekebilirsiniz.Fazla pişip kokularının değişmesini önlemek için baharatları yemeğe en baştan değil yemek yarı yarıya piştikten sonra ekleyin.Taze baharatların kararmasını önlemek için dolma harcı ve pilava taze baharat eklerken ocaktan alın ve ılındıktan sonra ilave edin Büyük miktarlarda değil bekletmeden tüketebileceğiniz kadar baharat alın.Baharatları kapaklı cam veya teneke kutular içinde serin ve kuru bir yerde saklayın.■ 1 ADET SOĞAN■ 1 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI■ 2 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI■ 1 SU BARDAĞI TAZE BARBUNYA■ 2 DİŞ SARIMSAK ■ 4 ADET DOMATES ■ 1 ADET KIRMIZI BİBER■ 6 SU BARDAĞI SU■ YARIM SU BARDAĞI ERİŞTE■ YARIM DEMET SEMİZOTU■ TUZ, KARABİBER, PULBİBER■ 1 ADET YUMURTA■ 1 ADET LİMONUN SUYUdoğranmış soğanı tereyağı-zeytinyağı karışımında soteleyin. Barbunya, sarımsak, küp doğran mış domates, kıyılmış kırmızı biber, tuz, karabiber ve pulbiber ilave edip harmanlayın. Su ekleyip, sebzeler yumuşayana dek pişirin . Erişte ve kıyılmış semizotu ilave ederek 10 dakika pişirin. Terbiye için yumurta ve limon suyunu çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alarak terbiyeye ekleyin ve karıştırın. Terbiyeyi çorbaya azar azar ve karıştırarak ilave edin. Sıcak olarak servis yapın .​■ 2 ÇORBA KAŞIĞI DOLMALIK FISTIK■ 2 SU BARDAĞI PİLAVLIK BULGUR■ 1 ADET BÜYÜK BOY SOĞAN■ 3 DİŞ SARIMSAK■ 3 ÇORBA KAŞIĞI TEREYAĞI■ 1 ADET BÜYÜK BOY KABAK■ 7-8 ADET KURUTULMUŞ DOMATES■ 4 SU BARDAĞI SU■ TUZ, KARABİBER, PULBİBERaldığınız tereyağında kıyılmış soğan ve sarımsağı kavurun. Dolmalık fıstığı ekleyin ve hafif pembeleşene kadar kavurmaya devam edin. Kabuklarını soymadan küp doğradığınız kabağı ve sıcak suda 5 dakika bekletip jülyen doğradığınız kurutulmuş domatesi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra suyunu katın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra tuzunu ayarlayın ve yıkanmış bulguru ilave edin. Karabiber ve pulbiber ekleyip önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra 10 dakika tencerenin ağzı kapalı olarak demlenmeye bırakın ve sıcak olarak servis yapın.■ 600 GRAM KUŞBAŞI DANA ETİ■ 2 ADET SOĞAN■ 5 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI■ 1'ER ADET SARI VE KIRMIZI BİBER■ 2 DİŞ SARIMSAK■ 1 TATLI KAŞIĞI SALÇA■ 2 ADET DOMATES■ YETERI KADAR SICAK SU■ TUZ■ KARABİBER■ PULBİBER■ KEKİKtencereye alın ve kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Üzerini geçecek kadar su ekleyip yumuşayana dek pişirin. Eti tencereden alın ve aynı tencereye zeytinyağı, piyazlık doğranmış soğan ile kıyılmış sarmısağı katıp, kavurun. Jülyen doğranmış biberleri ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurduktan sonra salça ile kabukları soyulup küp doğranmış domatesi ekleyin. Birkaç kez çevirdikten sonra eti katın. Yarım su bardağı su ilave edin ve kısık ateşte 15 dakika pişirin. Tuz, karabiber, pulbiber ve kekik serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.■ 2 çorba kaşığı tereyağı■ 1 su bardağı irmik veya un■ 1 su bardağı rendelenmiş dil peyniri veya başka bir tuzsuz peynir■ 2 su bardağı süt■ Bir buçuk su bardağı toz şeker■ Yarım çay bardağı file Antep fıstığıiçin süt ve toz şekeri kaynatın, Diğer taraftan tereyağını bir tencerede eritip, irmik veya unu ekleyin. İrmiğin veya unun rengi altın sarısı olana dek sürekli karıştırarak kavurun. Sıcak şerbeti tatlının üzerine ilave edin. Kısık ateşte şerbeti çekene kadar pişirin. Daha sonra rendelenmiş dil veya tuzsuz peyniri ekleyin. Peynir eriyip tatlı kıvama gelince tencereyi ocaktan alın. Servis tabağına aktarın ve üzerinifile Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.■ 4 ADET ENGİNAR■ 1 ÇORBA KAŞIĞI LİMON SUYU■ 4 ÇORBA KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI■ 1 ADET KESME ŞEKER■ YETERİNCE SU VE TUZ■ 2 diş sarımsak■ 2 çorba kaşığı zeytinyağ■ 1 adet kırmızı biber■ 1 demet ıspanak■ Tuz, karabiberenginarları tencereye yerleştirip, limon suyu, zeytinyağı, kesmeşeker ve tuz ekleyin. Üzerine enginarların yarısına gelecek kadar ılık su gezdirin. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana dek pişirin. Üzeri için kıyılmış sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber ve kıyılmış ıspanak ilave edip harmanlayın. Tuz ve karabiber ekleyip, ıspanak suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, harcı enginarların ortalarına pay ederek servis yapın...​