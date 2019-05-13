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  • 13.05.2019 11:13
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 11:13

Soframızın vazgeçilmezi ama... Dikkat bu ler öldürüyor!

Doğru koşullarda saklanmayan ve yeşillenip filizlenmeye başlayan ölüm saçıyor! Konu ile ilgili görüş bildiren uzmanlar, "Patates yedikten sonra mide bulantısı, boğaz yanması ve baş ağrısı başladıysa hemen hastaneye gidin" diyerek uyarılarda bulundu.

Dikkat bu patatesler öldürüyor!

Sofraların vazgeçilmez sebzesi olan patates, lif/posa içeriği sayesinde tokluk hissine katkı sağlayarak sindirim sistemini destekler; C ve B vitaminleri, potasyum minerali ile de enerji verir. Ancak patatesin faydaları kadar yanlış tüketiminin zararları da hayati önem taşıyor. Konuyla ilgili risklere dikkati çeken uzmanlar "İnsan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkileri olan patates, hasatından önce ve sonra depolanma sırasında yapılan hatalar sebebiyle besin zehirlenmelerine hatta bunlara bağlı ölümlere yol açabilir. Bitkiler; mantarlar, böcekler gibi dış faktörlerden kendilerini korumak için bazı toksik maddeler üretir. Hasat ve depolanmasında yapılan hatalarda (depolama sıcaklığı, hasat ve taşıma sırasında mekanik yaralanma, nem, havalandırma ve zararlı böcekler) bu toksik maddelerin artmasına sebep olur ve insan hayatını tehlikeye sokar. Patates içeriğinde de bu kimyasallardan solanin bulunur." dedi.

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