KOÇ:

Venüs, yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken, dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Bazı konularda güçlenmek zorundasınız. Ay, toprak burcunda hareket ediyor. 'Zaten yeterince gerginim bir de insanların kaprisini çekemeyeceğim' dediğin gün bugün.