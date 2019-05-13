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  • Son Güncelleme: 13.05.2019 09:52

– 13 Mayıs 2019 Pazartesi

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 13 Mayıs Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Venüs, yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken, dostlarınız tarafından çok seviliyorsunuz. İletişim konularında istediğiniz performansı yakalayacak, ulaşmak istediğiniz kişiler konusunda zorluk çekmeyeceksiniz. Bazı konularda güçlenmek zorundasınız. Ay, toprak burcunda hareket ediyor. 'Zaten yeterince gerginim bir de insanların kaprisini çekemeyeceğim' dediğin gün bugün.

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