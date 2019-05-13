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'li bir aile Kasım'a sahip çıktı

İzmir’de geçen yıl bacaklarından vurulan Kasım’a, ’li aile sahip çıktı. İşlemleri tamamlanan köpek, önceki gün uçağa atladı. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda yeni sahibi tarafından karşılandı.

New Yorklu Kasım
İzmir'in Çiğli İlçesi'nde geçtiğimiz yıl yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. İddiaya göre taksideki bir müşteri, yol kenarında duran ve o dönem 7 aylık olan Mix cinsi köpeğe kurşun yağdırdı. İki bacağına da kurşun isabet eden , kanlar içinde kaldı. Saldırgan kaçtı. Hayvansever Sezgi Sarı ise yaralı köpeği tedavi ettirip, masrafları karşıladı. Sonra da köpeğe sahip çıktı. Sarı'nın 'de yaşayan arkadaşı Hale Naiboğlu Karabıçaklı da köpeğin vurulduğu haberini görünce, sahiplenilmesi için ilan verdi. ABD'de yaşayan Kerri Spicer Desnoyers isimli kadın ilanı görüp, genç kadınla iletişime geçti. Köpeği sahiplendi. Yasal işlemlerin ardından, köpeğin tüm aşıları da Sarı tarafından yaptırıldı. 'Kasım'ın yeni ailesi de uçuş masraflarını üstlendi. Uçakla önceki gün ABD'ye gönderilen köpeği, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda yeni sahibi Kerri Spicer Desnoyers karşıladı. Sezgi Sarı, köpeği dışarıya gezdirmek için çıkardığında çok tedirgin olduğunu ve bu nedenle Amerika'ya gönderilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi...



Yedi aylıkken kurşunlanan yavru köpek, hayvanseverlerin büyük desteği sayesinde kısa sürede ayaklandı.



Amerikalı hayvansever , Kasım'ın yeni sahibi oldu.



Kasım, uçuğa binmeyi beklerken yerinde duramadı.

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