Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yeni Ereğli yolu üzerinde, kayalık alanda oturan 22 yaşındaki Ö.D. dengesini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan Ö.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.