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  • 12.05.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 12.05.2019 09:47

'ta kayalıklarda oturan genç kız uçuruma düştü

'ta kayalıklarda oturarak etrafı seyreden bir genç kız, dengesini kaybetmesi sonucu uçurumdan düşerek yaralandı.

Kayalıklarda oturan genç kız uçuruma düştü

Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Yeni Ereğli yolu üzerinde, kayalık alanda oturan 22 yaşındaki Ö.D. dengesini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kozlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan Ö.D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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